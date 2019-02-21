吳寶田籲產官攜手 致力都更
擔任台北市不動產開發公會及中華民國不動產開發公會全聯會理事長共達11年的麗寶集團董事長吳寶田即將卸任，轉為榮譽理事長，對於房市回溫，他表示，國內實質薪資並未上漲，麗寶集團推案仍將會追求謹慎、務實，同時也呼籲政府官方致力推動都更、更新都市風貌。
吳寶田表示，自921開始大環境不景氣至今，薪資所得倒退，為此，面對未來，除配合都更條例修正，產官攜手致力推動都更外，規畫也應更務實。他強調，麗寶集團本身就要要興建符合消費者期待又買得起的房子。
麗寶建設今年推案將逐步放緩，目前手中規畫案件便達百件，未來5年將陸續推1.6萬戶住宅案。
另看好台灣觀光業發展，除了今年位於麗寶樂園的專業賽車場將設立2棟主題飯店，同時將在水里、埔里、高雄等地都將有新飯店推出。吳寶田指出，賽車主題飯店已在命名階段，飯店緊臨賽道。房間數分為100、130間，住宿定價3000~4000元，預計今年暑假開幕。
看好年輕人的輕旅行風潮，麗寶飯店也將按此趨勢布局，將開創新品牌系列，訴求星級飯店規格、親民價格，規畫在南投投資30億，在埔里台糖地上權案打造生態農場、遊樂園、養生村以及適合輕旅行飯店，並會在水里投資3億，打造1棟輕旅行飯店案，目前皆已在動工中，訴求星級飯店的新穎設備與安全品質和親民平價。
麗寶集團在投資300億、興建15間飯店後，未來將再開設嘉義、台東三仙台兩據點，加計輕旅行系列另一品牌，全台據點數多達20處，躋身全台最多據點連鎖飯店。
(中國時報)
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