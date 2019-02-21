新創之路 廖俊智籲多聘雇本土博士
台灣產業積極尋找新創能量，替未來尋找更多出路；台灣上市櫃公司協會昨舉辦東方領袖講座，特別邀請中央研究院院長廖俊智，以「Mind OUR business走出同溫層—談學界與業界互動」做專題演講，他強烈呼籲上市櫃企業主，要多聘雇本土博士，他們不僅「物超所值」，還能鼓勵更多學子投入研究，下個世代的新創產業才會源源不絕。
廖俊智套一句諾貝爾經濟學獎得主保羅·羅莫（Paul Romer）所說，知識是帶動長期經濟發展的驅動力，學界提供人才，只要少數人有新發明，就足以帶動產業新創、升級。
廖俊智指出，目前產業遇到的現況是，新創技術要不斷突破，尤其能源、環境變遷，壓迫產業要提高附加價值，產業要勇於突破技術、解決現有問題，就是要靠專業人才來支援。
但產業大量聘僱碩士生，壓縮本土博士到業界發展的空間，這些學有專精的人才，不是到中研院做研究，就是到大專院校當教授，在少子化的趨勢下，找不到工作的博士只好去賣雞排，更簡單來說，沒有出路誰要念博士？
台灣本土博士很多專注研究人文社會科學，廖俊智卻替他們抱屈，明明這些人才的人文理論、邏輯思考以及論述能力都非常強，就業機會卻很少，若發展品牌文化的企業願意聘雇他們，自然能找到就業出路。
對於學界、業界的關係，廖俊智形容像對「怨偶」，業界常抱怨學界，只會紙上談兵、學非所用，學界也抱怨業界，短視近利、只求成本、低薪聘雇，但雙方只要走出同溫層，就可以發現雙方很多共通點，包括追求創造力、執行力，其實只要互相了解、共解問題，就能同享成果。
(中國時報)
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