中信前進大灣區 目標2年獲利
看好粵港澳大灣區發展商機，中國信託金控旗下子公司中國信託銀行深圳分行昨（20）日隆重開幕，包括海峽兩岸關係協會前會長陳雲林、廣東台辦、深圳金管局等重量級代表皆出席。中信銀總經理陳佳文表示，深圳機會廣、台商多，為深圳分行設下「兩年內就要賺錢」的目標。
中國信託銀行副董事長利明献指出，深圳分行初期任務，將會以其他分行客戶為基礎，再藉由粵港澳大灣區計畫，鎖定財務結構穩健、且具實體經濟需求的企業，例如電子零配件、製造業、物流業等，並提供企業「走出去」的跨境金融支援，同時支持外資企業「走進來」；長期目標為深化產業鍊的企業關係，串連上下游，深耕當地市場。
中信銀在大陸的上海、廣州、廈門分行表現亮眼，根據統計，截至去年11月底止，放款規模和稅前盈餘都是國銀在大陸分行的冠軍，陳佳文認為，深圳機會很好、台商也很多，且因離香港分行很近，本來就有很多香港分行的客戶在深圳，一開行就請這些客戶也來深圳開戶，除了提供周延的服務之外，深圳分行的業務量也會進展較快，目前設定目標應該和香港、廈門分行一樣，希望2年就能獲利。
(中國時報)
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