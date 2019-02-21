拒IS小新娘 英剝奪公民身分

2019年02月21日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

現年19歲的英國少女貝根，2015年蹺家前往敘利亞投奔伊斯蘭極端組織伊斯蘭國（IS），成為聖戰士小新娘。（Shamima Begum，翻攝自英國天空電視台畫面）

現年19歲的英國少女貝根（Shamima Begum），2015年蹺家前往敘利亞投奔伊斯蘭極端組織伊斯蘭國（IS），成為聖戰士小新娘。隨著IS幾乎分崩瓦解，棲身敘境難民營的貝根近日頻頻透過媒體表達返鄉願望，引起正反方激辯。英內政部19日致函其母，稱已下令剝奪貝根的公民身分；貝根聞訊告訴英國獨立電視台（ITV），此決定「令人心碎」「不公平」。

是否給機會 正反激辯

貝根家族的律師亞坤吉發布聲明，對政府的舉措大失所望，稱打算尋求「所有可行的法律途徑，挑戰政府的決定」。貝根有28天時間向「特別移民上訴委員會」提出上訴。

英國《衛報》報導，內政大臣賈韋德認為，《1981年英國國籍法》的相關條款，讓他有權剝奪貝根的國籍。法條規定，政府可剝奪某人的公民身分，倘若內政大臣認為此舉有利公眾利益、且當事人不會成為無國籍人士。

政府消息來源指，貝根有資格歸化其他國家。她的母親據信是孟加拉人，但貝根接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，她沒有孟國護照，也未去過該國。亞坤吉說，孟國當局根本不知道她是誰。貝根的丈夫是皈依伊斯蘭的荷蘭人，據了解他在約2周前，向一群敘利亞武裝分子投降。貝根告訴ITV，荷蘭可能是另一個選項，「他的親人住在那裡，我或許會試著向荷蘭申請國籍。」

博同情 稱有入獄準備

賈韋德曾稱，政府有一套措施，防堵對國家構成嚴重威脅者返國。內政部發言人說，雖然不評論個案，但取消國籍的決定「基於所有現有證據」，「內政大臣近日明確表示，英國和英國人的安全是他的優先考量。」

貝根在受訪時說，賈韋德沒有證據顯示她會威脅英國安全，她沒有武器、即使有也不想傷害他人。她動之以情祈求英國民眾同情，希望幫她帶著上星期剛出生的男嬰返英，也做好入獄的心理準備。

貝根的命運近來成為英焦點議題。前保守黨內政大臣克拉克認為，把想要返鄉者拒於門外，恐將推升聖戰主義，甚至讓那些受困敘境的外國聖戰士更加極端。

美籍IS新娘亦憧憬幻滅

據英國媒體報導，過去一周以來，除了貝根外還有另12名英籍IS新娘也在敘境難民營。無獨有偶，現年24歲的美國女子穆沙娜，5年前赴敘國投奔IS、三嫁聖戰士，現在也急著回家。美有線電視新聞網（CNN）最近取得她的短柬，顯示她對所做所為懊悔萬分。她寫道，在親睹戰爭的毀滅破壞和殘酷─包括兩任丈夫先後死亡後，讓她憧憬幻滅，醒悟自己的信仰和IS完全是兩碼事，再也不希望與IS部眾為伍。

(中國時報)