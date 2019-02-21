貝根毫無悔意 白目言論犯眾怒
中國時報
鍾玉玨／綜合報導
4年前赴敘利亞投奔「伊斯蘭國」（IS）的貝根，日前接受英國《天空新聞網》訪問時坦言當年逃家是個錯誤，但不後悔。訪談播出後，招來一片撻伐，認為她沒有表現出任何遺憾與悔意。
貝根說，2015年離開英國加入IS雖是個錯誤，但她不後悔，甚至還為IS的恐怖行徑辯解。例如被問到當初是否知道IS斬首俘虜的暴行，她說她當時覺得沒問題，這是伊斯蘭律法所允許，且那些人是敵人。她透露第一次在垃圾桶看到被砍下的頭顱時，「我完全沒有被嚇到。」
貝根早前的言論更令人髮指，英法院文件顯示，她抵IS「首都」拉卡後不久，目睹一女子被眾人用石頭打死，直呼「好酷！」
貝根嫁作IS聖戰士新娘後，先後生下一男一女，但都夭折。最近貝根又生了一個男孩，而她居然按其恐怖分子丈夫所交待，用一個13個世紀前曾屠殺過猶太人的聖戰士軍閥賈拉（Jarrah），為兒子取名。
貝根日前受訪時還宣稱，2017年英國曼徹斯特自殺炸彈恐怖攻擊，是「伊斯蘭國」針對敘利亞境內IS遭到攻擊所做出的合理報復。曼城恐攻共造成22人死亡。貝根的白目言論在英國國內引發激烈的爭辯。有人痛斥她叛國，不得再踏上英國的土地，有人則以她還年輕，應給予她改過自新的機會，也有人認為該讓她回國，面對司法審判。
婦人夏洛特．坎貝爾（Charlotte Campbell）是曼城恐攻罹難者之一、15歲少女歐莉娃（Oliva）的母親。她說，光聽到讓貝根返英這樣的說法，就覺得噁心，讓這種人回來太危險了。
(中國時報)
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