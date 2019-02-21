川普暗示3月2日關稅提高可能延後

2019年02月21日 04:10 中國時報 許昌平 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易新一輪高級別磋商將於21至22日在華府登場，美國總統川普做出迄昨最明確的暗示，指美國可能不會按原計畫，在3月2日提高對大陸進口商品關稅。

大陸發展是美國機遇

此外，大陸國務委員兼外長王毅19日在北京會見美國全國商會常務副會長薄邁倫率領的美前政要代表團。談到陸美關係，王毅強調：「同美國一樣，大陸也有發展的權利，大陸人民也有過上美好生活的權利。大陸的發展符合世界的利益，也符合美國的利益。只有把大陸的發展看成美國的機遇，才能有助於從根本上解決陸美之間包括經貿在內的一些問題。」

大陸國務院副總理劉鶴不到1個月兩度訪美，美陸副部級磋商19日已在華府展開。川普說，美陸貿易談判進展非常順利，媒體問到是否延後提高大陸產品關稅時表示：「我不能告訴大家確切的時間，但這不是個有魔力的日期，很多事情可能發生」。

《華爾街日報》報導，這是川普迄昨最明確的暗示，指兩國談判期限可延長，有可能不會按原計畫從3月2日起提高大陸進口商品關稅。這一讓步意圖，惹惱了川普鷹派顧問，包括主談人貿易代表萊海澤。

讓步意圖惹惱萊海澤

《華爾街日報》引述同僚描述，萊海澤對白宮改變路線頗為惱火。他與其他的強硬派，一直反對延長談判期限與輕易舉行新一次習川會。

例子之一是1月31日陸方首席談判代表劉鶴在白宮會見川普時，邀川普赴海南會晤習近平，川普因而表示可能與習近平第二次會晤。但後來川普的助手認為，習川會為時過早，為了達成交易而前往大陸，會帶來巨大壓力，迫使川普同意大陸的條款，結果鷹派幕僚成功說服川普不去海南。

產業政策成談判關鍵

法新社指出，此輪陸美談判主要死結有四：智慧財產權及技術轉移；產業政策即《中國製造2025》；國家補助尤其是對國企補貼；美陸貿易赤字。

觀察人士認為，大陸表現最願意解決的是貿易赤字，已承諾擴大採購大豆、油氣及其他貨品，部分已付諸行動。陸方在智慧財產權問題上也表態，不會以行政手段強迫美企交出商業機密換取市場准入。但在國企補貼，並不願輕易讓步；而發展高新科技產業、《中國製造2025》產業規畫，在陸方眼中是主權問題，被視為不可動搖的底線。

(中國時報)