陸展文化自信 台莫自廢武功
北京觀察 北京故宮博物院19日元宵節首次夜間開放，以現代科技融合傳統元素，擦出絢麗火花，再次打響故宮作為「國家級IP」招牌，不只故宮燈光秀，最近大陸許多電視節目都訴求發揚傳統文化，從故宮取材，透過創意節目發想和呈現，讓看似陳舊的傳統文化，重新被年輕人喜愛追捧，處處展現大陸文化自信。
「紫禁城上元之夜」是故宮建院94年來首次夜間開放，不同以往的中軸線參觀動線，改繞午門城樓，從東南角樓、東北角樓，再到神武門城樓，沿途大紅燈籠高掛，配合情境音樂，彷彿置身古代宮廷。
北京故宮將滿600歲，在最代表歷史傳統的文物和建築群上，與現代科技擦出火花，除了雷射光打造燈光秀，還用大型投影讓《清明上河圖》躍然黃磚瓦上，古詩詞投映在大紅牆，別有風情。特別是，沿途隨處可見年輕志工，問及宮殿群典故，信手捻來娓娓道出，在細微處展現文化自信。
大陸最近幾檔真人秀節目，不約而同從故宮取材，像《我在故宮修文物》讓文物修復師成了網紅；《國家寶藏》找來在宮廷劇皇帝演員主持，成功加持；最近熱門的《上新了‧故宮》找來當紅藝人參與，每集由故宮院長單霽翔出題，以主題式闖關方式，讓觀眾用趣味、情境方式更加認識故宮。
反觀台北故宮，最近從閉館整修、文物南遷、顏真卿《祭姪文稿》出借日本，再到「台灣化」等爭議，都難脫政治口水，背後都反映了對蔡政府「去中國化」的擔憂。
中華文化是兩岸共同瑰寶，曾幾何時，大陸人說「台灣很好保留了中華文化」的恭維越來越少，取而代之的，是不斷昂揚的文化自信。
一位大陸女官員說，她到國外出差，晚宴都穿旗袍；去年11月底習近平出訪西班牙，晚宴上習近平、王毅一眾官員，集體穿上中山裝，背後反映的是發揚傳統文化的自信心與使命感。
對照北京故宮活化傳統文化風采，台灣若揚棄中華文化，猶如自廢武功，值得深思。
(中國時報)
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