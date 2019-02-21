傳穩匯納協議 人民幣飆3周新高
美媒報導，美國正尋求大陸承諾不會讓人民幣貶值，作為旨在結束兩國貿易戰協定的一部分。受此消息影響，20日在岸人民幣一度飆升近500基點突破6.72關口，創近3周新高。離岸人民幣盤中也一度升破6.72關口。截至19時20分，在岸人民幣升值375基點（升幅0.55％），報6.7212；離岸人民幣升值216基點（升幅0.32％），報6.7238。市場觀望短線人民幣兌美元能否突破6.7關口。
報導指出，陸美官員19日在華府磋商，正討論如何在即將成為美陸貿易協議基礎的「諒解備忘錄」中解決匯率政策問題。美國要求大陸承諾保持人民幣匯率穩定，不要貶值以抵銷美國對北京所課關稅的行動。
但是美國聯準會前主席葉倫認為，美方的貿易談判代表會發現，要認定大陸操縱人民幣匯率，比他們想像困難得多。
消息人士表示，雖然具體措辭還未敲定，但最近幾個月多輪談判中，有關人民幣穩定的承諾被多次討論，雙方暫時同意將其納入最終協議的架構。
大陸外交部發言人耿爽在20日例行記者會表示，大陸是負責任的大國，多次重申不搞競爭性貨幣貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端，也希望美國能夠尊重市場規律，尊重客觀事實，不要把匯率問題政治化。20日人民幣中間價開高84基點，報6.7558，已是連續兩個交易日開高。
19日美元指數再度下跌0.3％，收在96.5165，已經連續4個交易日走低，主因美國聯準會的鴿派立場對美元不利，同時，投資者陸美貿易談判的樂觀預期，降低了對美元的避險需求。
(中國時報)
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