德國5G建設 擬讓華為參與

2019年02月21日 04:10 中國時報 林汪靜／綜合報導

根據德國官員透露，德國政府正考慮讓華為參與該國的5G高速網路基礎建設，儘管美國一直努力勸其盟友對華為發起「圍剿」，但德國是繼英國、紐西蘭後，另一個不顧美國警告的國家，他們還說，一些部門已在兩周前達成初步協議，目前仍需全體內閣和議會的正式批准，預計將在幾周後作出最後決定。

數月來，美國總統川普一直敦促盟友限制華為參與他們的下一代行動基礎設施建設，甚至從現有網路中撤出華為設備，不過，這些盟國不願推遲推出5G服務，且挑選新供應商的成本可能會更高，加上少有證據表明華為可能利用其設備竊聽或干擾通訊，這些因素都阻礙了美國抵制華為的行動。

根據一些高級機構和其他政府官員展開了一項調查，未能找到證據表明華為利用其設備祕密竊取資料。

德國聯邦信息安全辦公室的一位官員，以及內政部和外交部的兩名網路安全專家表示，除了德國以外，其他盟國展開調查也沒有發現這家企業有出現任何不當行為。

而在網路速度方面，由於德國落後於歐洲其他國家和亞洲大部分國家，5G網路對於該國跟進其他國家研發推出自動駕駛車和高解析度影音等一系列新服務就變得至關重要。

一位參與網路建設案的德國官員就表示，德國錯過在網路寬頻方面的機會，他說：「我們需要快速的網路，不僅速度要快，而且還要便宜」。華為是5G網路建設的領軍供應商，而且價格通常遠低於其他競爭對手，這也是德國政府不考慮排除華為的初步原因之一。

(中國時報)