台北故宮台灣化 楊渡直言不可能

2019年02月21日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

北京故宮推陳出新宣揚傳統文化，台北故宮則剛換了院長，存在去中國化疑慮。台灣名作家楊渡受訪表示，台北故宮要「台灣化」根本不可能，因為故宮就是代表中華文化，除了文物來源，也體現在台灣使用的語言、文化底蘊和思維方式，台灣社會存在的中國元素，不會因政治口號喊一喊就去中國化。他認為兩岸關係被內戰、冷戰的「雙戰結構」制約，未來兩岸政治問題，還是需等兩岸社會發展階段更接近時，才更有解決政治問題的社會基礎。

楊渡近日到北京參加兩岸徵文獎評選，會後受訪談及台北故宮有無可能如前任院長所說的「台灣化」，直言根本不可能，因故宮代表的就是中華文化，台灣超過九成的人祖籍大陸，尤其是福建，不可能「去閩南化」，也就不可能去中國化。

他指出，台灣從語言、文化底蘊、思維方式，處處顯露中華文化，儘管有些人會用原住民凸顯與漢人差異，但就人口比例而言，仍是極少數，現實中無法成為台灣社會主流。

楊渡表示，兩岸關係受到內戰、冷戰的雙戰制約，內戰造成了兩岸分治現實，冷戰形成了兩岸關係的美國因素，關鍵是台灣如何認清這樣的結構。兩岸問題不完全在統獨，還有中美之間問題，統獨議題只會讓台灣不斷內耗。

他說，沒有所謂「天然獨」，有些台灣年輕人「去脈絡化」地認識歷史。他強調，「同心圓史觀是認識歷史的一種方法，但不該是認識問題的方法」，台灣對大陸乃至中共存在偏見，很大一部分是受國民黨過去反共恐共教育影響，在某種角度上，威權時代國民黨與現在台獨勢力頗為相像。

楊渡認為，兩岸問題最好的解決方式，須等兩岸社會發展階段更接近、都更成熟，更開放、法治時再來討論，細緻到社會制度、生活習慣，「融合用強力的政治手段或過激的方式都是不好的」。

(中國時報)