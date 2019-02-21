菲漁工殺同鄉 囚船長3台幹

2019年02月21日 04:10 中國時報 潘建志 、 游昇俯 、 陳鴻偉 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

輪機長高信光（翻攝高信光臉書）

近年我國籍漁船重大海上喋血案件

穩鵬號海上喋血示意圖

屏東東港籍鮪釣漁船「穩鵬號」驚傳海上喋血！台灣時間20日凌晨1時許，在模里西斯附近公海上，1名菲律賓籍漁工疑與同國籍漁工口角，持刀砍死對方，還逼迫其他12人跳海，包括船長、輪機長、漁業署觀察員在內的3名台人則被控制在船艙，目前12人已被救起，海巡署也調派「巡護八號」趕往，另請鄰近國家派武裝船隻前往營救。

穩鵬號重255噸，是大型鮪釣漁船，元月24日從高雄前鎮漁港出海作業，船員24人，僅船長陳振茂、輪機長高信光及漁業署觀察員楊文斌為台籍，另有10名菲律賓籍漁工與11名印尼籍漁工。

海巡馳援 武裝船營救

漁業署昨凌晨獲報，「穩鵬號」在印度洋島國模里西斯路易士港東北方1582浬公海上，發生菲律賓籍船員械鬥喋血案，漁業署聯繫附近台籍「鴻福88號」漁船前往救援，並透過外交部及國家搜救中心通知鄰近國家派船救援。

東港區漁會總幹事林漢丑與目前在模里西斯的船東陳勝富聯繫後表示，船上共12人跳海，4人登上「鴻福88號」漁船，另8人被澳洲籍「STAHLA」號商船救起，澳洲也出動軍機救援；而鴻福88號曾試圖接近穩鵬號，但遭6、7名外籍船員抵抗，且船長反鎖駕駛艙不敢出來。

1死1重傷 肚破腸流

陳勝富轉述船長陳振茂說法，指當時2名菲律賓船員跑到船長室求救，船長透過監視器發現已有人倒地不起，還有漁工被逼得跳海，並得知是菲籍漁工疑與另名漁工口角，持刀將對方砍得肚破腸流，當場死亡，另有1名漁工重傷，凶手甚至持刀喝令船上所有人跳海。

據了解，陳振茂曾透過擴音器勸說安撫失控漁工，甚至派菲籍漁工相勸，但沒人敢靠近。

助手變凶手 勸服無效

陳勝富說，他曾接觸過行凶的菲籍漁工，印象不錯，陳振茂也稱讚他是菲籍漁工中能力最突出的，可進到船長室協助作業，可說是「船長助手」，不知為何會引發這起衝突。

57歲船長陳振茂已跑船29年，也擔任船長9年，經驗豐富，事發後家屬聯絡不上他，只能透過漁會了解狀況，得知人平安暫時放下焦急的心。輪機長高信光出港前則在臉書留言「想好一定要堅強，不可掉淚，但終究依依不捨哭…」表達不捨和家人分離，屏東地檢署已就此案指揮偵辦。

(中國時報)