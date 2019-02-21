印菲漁工易互鬥 積怨埋殺機

2019年02月21日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

穩鵬號遠洋漁船發生海上喋血，20多年經驗的林姓台籍船長表示，近年僱用的漁工多來自菲律賓和印尼，船上如同一個小社會，也會形成軍中算階級、梯數的組織，不同國籍、不同省籍都可能互看不爽，加上海上作業為了驅寒，大家會喝酒暖身，一些長久累積的衝突不滿，常常一觸即發，爆發流血衝突。

林姓船長指出，各國漁工中，越南籍較靈活耐操，有的還會說華語，但心思比較機巧，一群越南人聚在一起，「出頭」就很多，也是逃跑率最高的，所以現在較少人僱用，大陸漁工以前較多，但近來隨著對岸崛起，工資隨之高漲，現在大陸籍通常都是幹部，相較其他國400多美金，他們的薪資已是1000美元起跳。

目前常見的漁工來自菲律賓跟印尼，前者較聰明，對自己的權益比較要求，後者較乖肯做，不過有可能要教比較多次，一般來說，一艘船出海前為便於管理，多半僱用菲、印漁工各半，才不至於發生集體「叛變」。

但缺點就是兩方會互鬥、會計較，有些台籍幹部為便於管理，也會培養自己的人馬，適時給菸給酒，安排作業時也有親疏之別，從中就會衍生一些摩擦和不滿。

林姓船長認為，喋血案還有個常見因素就是喝酒，只要不擔誤作業，邊做邊喝在海上頗為常見，因為零下低溫熬夜工作，喝酒、喝保力達暖身有其必要，但有人酒喝多了，小衝突就變成大爆發，過去的積怨一次發洩，就此釀成不幸。

他也不否認，目前部分船家在管理上，還是對外籍漁工有不適當的對待，例如苛扣薪水，或居住飲食環境不佳、不給洗澡等問題，但和過去相比，大致已有改善，主要還是管理不公、外勞間小團體互鬥，沒有適時化解，才會引爆流血衝突。

(中國時報)