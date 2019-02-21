開心果遇劫 觀察員集氣盼脫險
為保護有限海洋資源，我自2008年起開始於漁船派駐觀察員，紀錄漁船漁獲數量。觀察員表示，作為遠洋漁船的監督者，因工作內容不涉船務，並不會與船方牴觸，但因遠洋工作環境孤絕，漁工間容易因累積嫌隙產生衝突。此次受困的楊文斌，是署內公認的開心果，無辜遭波及，同仁都為他集氣，希望早日脫離險境。
漁業觀察員輪值派駐遠洋漁船，每年約外派1次，百噸以下小釣船每次出海約4個月，百噸以上則可能要6個月之久，工作內容除紀錄漁船捕獲魚種體長、重量，監控是否違反洋區海域組織海洋資源保育規定，有時也會協助學術研究進行採樣工作。
觀察員蕭嘉禾表示，觀察員的角色在監督遠洋漁船，船長心裡可能有疙瘩，但久了也習以為常；不過，確實因有監督者在場，有觀察員派駐的漁船便不會發生隱匿漁獲的情形。
曾派駐三大洋、有15年經歷的蕭嘉禾指出，船上空間有限，船員心情容易鬱悶，容易因小事產生嫌隙，但過去頂多是肢體推擠，像這次海上喋血的狀況比較罕見。
他說，當海上衝突發生，觀察員首要確保自身安全，應立即到船長室將相關資訊回報漁業署。此次無辜被囚的楊文斌是他好友，蕭嘉禾說，楊文斌為人大方，這次出海還特地買糖果要請漁工們吃，希望他盡早脫離險境。
觀察員伍文滉也表示，台灣船長大多學歷不高，大多不會講英文，卻因僱用印尼漁工，學會講印尼話，近來少見因船長管理問題發生海上衝突情形，多是船員間因工作環境適應或溝通產生誤會，即使是同國籍船員也不例外。
(中國時報)
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