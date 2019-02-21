炒股案判2年10月傅崐萁決奮戰到底

2019年02月21日 04:10 中國時報 張孝義 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前花蓮縣長傅崐萁被控與台鳳公司黃宗宏等人炒作凱聚等公司股票，案件纏訟20年，高院更三審昨將他判刑2年10月。對於判決結果，人在監獄服刑的傅透過委任律師林永頌表示，他受長年煎熬，早已身心俱疲，對於不合法的政治判決「絕不屈服，奮戰到底」。

台鳳負責人黃宗宏1998年間找當時的股市名人黃任中等人合作籌資，在利多消息公告前，以人頭大量買進股票後出脫賺取暴利，檢方查出傅等人炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票。傅遭起訴後，一審將他判刑6年，二審改判4年，更二審又改判刑3年，最高法院撤銷發回。

傳崐萁指出，案子起訴到如今已20多年，早已身心俱疲；但是過去3次的事實審過程中，針對檢察官所認定的「炒作」證券帳戶，已由多名證人證實金主所提供的證券帳戶，是多人使用，且買同樣股票，所以在沒有釐清、證明帳戶的使用者前，不應輕率認定他有罪。

他表示，檢察官迴避所有事實舉證的責任，而法官直接以金主帳戶裡所有使用者都是他個人的交易，這些所謂的炒作交易金額既然破兆，如真如法庭所裁判全是他的交易，那麼所應繳付金主的3成保證金前後豈不高達3000億元？當時他年僅32歲，怎有能力支付鉅額保證金？證據何在？顯然不符經驗法則。

傅強調，本案更三審時，已進行2年的準備程序，突然在審理辯論前夕更換審判長，完全推翻已經在準備程序作成的爭點整理，及要求檢察官應舉證的事項，不免令人高度質疑是否有政治黑手，影響司法公正。

他重申，欲加之罪，何患無辭。對此侵害當事人基本人權及訴訟防禦權的不合法判決，他必定會提起上訴，奮戰到底。

(中國時報)