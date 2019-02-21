炒股案判2年10月傅崐萁決奮戰到底
前花蓮縣長傅崐萁被控與台鳳公司黃宗宏等人炒作凱聚等公司股票，案件纏訟20年，高院更三審昨將他判刑2年10月。對於判決結果，人在監獄服刑的傅透過委任律師林永頌表示，他受長年煎熬，早已身心俱疲，對於不合法的政治判決「絕不屈服，奮戰到底」。
台鳳負責人黃宗宏1998年間找當時的股市名人黃任中等人合作籌資，在利多消息公告前，以人頭大量買進股票後出脫賺取暴利，檢方查出傅等人炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票。傅遭起訴後，一審將他判刑6年，二審改判4年，更二審又改判刑3年，最高法院撤銷發回。
傳崐萁指出，案子起訴到如今已20多年，早已身心俱疲；但是過去3次的事實審過程中，針對檢察官所認定的「炒作」證券帳戶，已由多名證人證實金主所提供的證券帳戶，是多人使用，且買同樣股票，所以在沒有釐清、證明帳戶的使用者前，不應輕率認定他有罪。
他表示，檢察官迴避所有事實舉證的責任，而法官直接以金主帳戶裡所有使用者都是他個人的交易，這些所謂的炒作交易金額既然破兆，如真如法庭所裁判全是他的交易，那麼所應繳付金主的3成保證金前後豈不高達3000億元？當時他年僅32歲，怎有能力支付鉅額保證金？證據何在？顯然不符經驗法則。
傅強調，本案更三審時，已進行2年的準備程序，突然在審理辯論前夕更換審判長，完全推翻已經在準備程序作成的爭點整理，及要求檢察官應舉證的事項，不免令人高度質疑是否有政治黑手，影響司法公正。
他重申，欲加之罪，何患無辭。對此侵害當事人基本人權及訴訟防禦權的不合法判決，他必定會提起上訴，奮戰到底。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。