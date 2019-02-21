燒死6親友無悔意 狂男更審仍判死

2019年02月21日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

桃園男子翁仁賢3年前除夕夜趁一家人圍爐時縱火，造成至親和無辜看護6死4傷，歷審將他判死，更一審開庭時他不僅對著媒體比中指，還嗆法官要多讀點書，甚至恐嚇要追殺哥哥，更一審認定他罪無可赦、求其生而不得，昨判處死刑。全案可上訴。

翁男縱火燒死行動不便的8旬老父母等6人，法院審理期間，翁不僅沒有絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度相當惡劣，法院依精神鑑定結果，認為沒有教化及再社會化可能，將他判死但遭最高法院撤銷。

更一審審理後認為，生命無價、生命最可貴，恣意殺害他人的暴徒，卻不准公權力剝奪其生命，在邏輯上有失衡平；如果被告惡性重大，犯下滔天大罪且鐵證如山，求其生而不可得，為維護公平正義，仍有判決死刑的必要。

合議庭認為，翁仁賢泯滅天良，視人命如草芥，為洩一己之恨，以極端危險之放火方式，牽連無辜他人，危害社會秩序至為嚴重，依歷次開庭的供述，犯後態度惡劣至極、沒有悔意，依殺人罪將他判死。

(中國時報)