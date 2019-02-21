婆婆不認變性媳婦 法院判婚姻有效

2019年02月21日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

林姓男子前年1月和同居超過10年的歐女結婚，由於歐女是變性人，林男母親以兒子中風後，心智退化猶如7、8歲孩童為由，提出確認婚姻不存在訴訟，但林在法庭表示「本來就想和小歐結婚」、「車禍後想給她一個名分」，且結婚時有合法見證人，新北地院昨判決2人婚姻有效。

林男和歐女原是生意夥伴，兩人相識交往近20年、同居10多年，由於當時歐雖扮女裝但實為男兒身，林母曾問兒子為何不結婚？林支吾其詞回答「這個人不行」，林也曾向長子表示不會結婚。

2015年3月間，林突然意外中風，卻在2017年1月和變性後的歐女結婚，林母認為歐女結婚是覬覦林男財產而提出確認婚姻無效訴訟。

林母質疑，兒子曾明確表示不會結婚，怎會在重病時突然結婚，且未通知母親等家人到場，還由陌生人擔任結婚證人，況且歐女婚後就立刻調查林男名下財產，又禁止家屬前往三重住處探視，動機可疑。

林庭訊時表示，當時是怕家人追問，所以會說一些推托之詞，其實很想跟小歐結婚，且以前經濟沒有基礎，等有錢了，因為忙於工作，沒有結婚。

法院調查發現，2人交往同住相當久，林車禍後至醫院複診時，雖無婚姻關係，但對外均以夫妻相稱，且林對結婚目的和不告知親友結婚的原因，都有清楚自我意識，認為2人找歐女的姪女、姪女婿擔任見證人，具有法律效力，判婚姻有效。

(中國時報)