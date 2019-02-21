北市燈節 議員轟史上最爛

2019年02月21日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節開跑3大問題引發民怨，首先是燈區擴大花燈距離遙遠、其次遊客逛多買少，攤販沒賺頭，加上主燈設在捷運站出口，人群過度集中導致路口塞爆。曾擔任北市觀傳局主秘的台北市議員游淑慧認為，燈節問題多，但柯市府政務官更動頻繁，導致政策無法延續，市議會連要追究責任都不知道找誰，議員汪志冰也怒轟首都燈節缺乏特色，可說是「史上最爛」。

人潮零落 攤販沒賺頭

台北燈節今年綿延至台北車站旁的行旅廣場，但範圍擴大也帶來不少問題，有民眾反應花燈零散，且人群多集中在主燈「豬寶」附近，其他路段人潮形反而零零落落，不僅攤販沒生意做，部分路段更是塞到民眾連馬路都難以通過。

游淑慧指出，台北燈節的預算不斷創新高，光是去年就花超過8000萬，「一個燈節辦到這樣，是當成在跨年嗎？」其實西門町不辦燈節就已人滿為患，主燈設在捷運站口更是影響交通，柯市府想帶動區域發展，不一定要選這裡，舉例來說，辦在內湖可結合櫻花，北投可結合溫泉，不僅創造當地特色，又能平衡區域發展。

議會想究責 不知找誰

她進一步表示，柯市府政務官更動頻繁，導致政策無法延續，前觀傳局長陳思宇在燈節招標後就跑去選立委，市議會連要追究責任都不知道找誰，「是要找已經走人的陳，還是剛上任2個月的劉奕霆？」，柯文哲心不在市政，「台北儼然變成小鬼當家」。

汪志冰認為，西門町商家眾多，燈節其實不需要結合市集，「弄了半天反而在地店家跟攤商搶生意」，觀傳局將攤商外包，承包商為了利潤要求範圍大、攤商數多，動線才會出問題，燈節缺乏特色又沒創意，簡直是「史上最爛」。

劉奕霆反駁 辦得成功

對此，觀傳局長劉奕霆反駁，2019台北燈節是近幾年燈節辦得最成功的一次，不可能是「史上最爛燈節」，完全不能理解外界的批評從何而來，台北燈節的表現相信市民朋友都有目共睹。

(中國時報)