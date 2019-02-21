欠勞健保費 醒吾高中被查封
新北市私立醒吾高中因積欠勞、健保費共376萬餘元，18日遭法務部行政執行署新北分署查封部分校地及校舍，新北分署表示，行政大樓、禮堂及教室在查封後仍供校方正常使用，已請校方儘速繳清欠款，否則將依法鑑價拍賣，醒吾高中則承諾，最快2月底前會將欠款繳清。
查封校舍仍正常使用
新北分署指出，醒吾高中欠繳2017年1月迄今的健保費及2018年2月起的勞保費及勞工退休準備金，衛福部中央健康保險署及勞動部勞工保險局2017年7月起陸續將案件移送到新北分署執行，經新北分署扣押存款及勸繳後，校方總共清償80萬1858元，仍有376萬7064元未繳。
新北分署表示，因醒吾高中名下無其他可供清償欠費財產，新北分署18日下午由行政執行官帶隊查封醒吾高中行政大樓、禮堂及教室等處，但查封後仍供醒吾高中正常使用，並要求醒吾高中儘速繳清所欠款項，否則將依法鑑價拍賣。
醒吾高中校長吳文梅表示，學校會積極面對問題，最快2月底前將欠款繳清，強調目前學校運作一切正常，師生權益皆不會受到影響。
新北市教育局表示，校方若未能於期限內繳清欠款，教育局將於3月初召開私校諮詢會，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事職務，並研議解散董事會。
校方承諾2月底繳清
醒吾高中自2017年7月起就陸續爆發逼退教師、債權人扣押學校資金、延遲發放薪資，今年1月又遭控長期積欠教師薪資，讓不少教師甚至得靠借貸過年，引起新北市教育局關切，校方事後陸續補發教師至今年1月的薪資，不料再度因積欠勞、健保費用遭查封而引發話題。
(中國時報)
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