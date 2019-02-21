桃園社宅 首日264戶申請

2019年02月21日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「桃園中路二號社會住宅」20日開始受理申請，開放線上、市府2樓川堂及龜山住宅發展處辦公室臨櫃方式送件，首日264戶申請遞件，住宅發展處表示，中路二號社會住宅將收件至3月5日下午5時止，請民眾注意申請資料及時間。

部分民眾準備資料不全

中路二號社會宅位於桃園區力行路，因周邊有向陽公園、力行市場，且鄰近永安路生活圈，生活機能良好，吸引不少民眾詢問。中路二號宅共有212戶，其中一般戶148戶、政策戶64戶，其中以一房型申請最為熱門，有136戶申請、2房型55戶、3房型73戶。住宅發展處表示，首日申辦中，有部分民眾準備資料不完整，如戶口名簿、戶籍謄本擇一附件即可，但戶口名簿需要全戶影本，至於戶籍謄本則需要1月11日後社宅申請公告之後為準。

王姓民眾說，社會住宅租金合理，此外又是全新戶，若能租到相當划算，也有政府掛保證。他也說，申請後還要趕快去廟裡拜拜，希望神明保佑，讓自己能順利中籤。

3月5日截止 9月入住

住宅發展處說，申請社會住宅有相關條件，也分為一般戶及政策戶，中路二號社會宅以租3年為1期，住戶表現良好可續租1次，合計6年。一般戶1房型7250元、2房型13400元、3房型13400元，政策戶則是5700元、2房型10600元、3房型12900元。住宅發展處也提醒，3月5日受理截止後，預定4月起辦理評點、抽籤、看屋、選屋等作業，最快今年9月入住。

(中國時報)