南彰田尾、溪湖 孵出綠意盎然

2019年02月21日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

南彰化陸續孵出大型綠地公園，彰化縣政府爭取內政部「城鎮之心」評比，「田尾迎賓之心」獲核定補助1.5億元，田尾各公園綠地11餘公頃將串連完整的主題；「溪湖綠色生活基盤」將以2億元改造20餘公頃綠地，第五公墓也將栽出1座綠意盎然的溪湖中央公園。

田尾公路花園 打造迎賓之心

彰化是花卉苗木之都，不讓溪州公園專美於前，田尾公路花園享譽全國，還將煥然一新，縣府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，「田尾迎賓之心」目前在期初規畫設計中，工程預計年中可辦理發包。

田尾迎賓的範圍包含公所的6公頃怡心園改造花卉特色的遊憩據點，4.2公頃的百景園打造百景大地戲場，還有1公頃的水綠繁星計畫，串連田尾公路花園各綠地、公園成為大型綠化的核心亮點。

2億改造20公頃溪湖綠地

「溪湖綠色生活基盤營造計畫」跑得更快，第1期工程改善溪湖糖廠宿社區、湖南國小周邊和溪湖地區8個公園，包含華中公園、軍機公園、大突運動公園、富貴公園、奉天宮公園、三角公園、湖東運動公園及小天使公園等更新，1月已開工，工期預計300天。

馬英傑指出，第2期主要是保安宮前風箏公園改善及溪湖第五公墓改建，第五公墓經通報彰化縣文化局進行文化資產價值評估，日前確定無特殊遺跡，遷葬工程進度約85％，預計下周完工，即將改頭換面，誕生1座中央公園，已決標辦理簽約中，工程預計315天。

馬英傑表示，今年溪州公園「花在彰化」春節期間15天，遊客破87萬人次，未來田尾、溪湖數十公頃的大型綠地公園相繼投入，將讓花卉主題的特色旅遊創造更多景點，彼此加乘，帶動觀光產業，提升生活品質。

(中國時報)