228連假 到將軍拔蘿蔔呷好料
胡蘿蔔產季到來，台南將軍區種植胡蘿蔔面積約270公頃，向來有「胡蘿蔔的故鄉」稱號，四處可見農民採收裝箱的農村風景，然而，今年受到暖冬少雨影響，產量減少2成，但仍維持不錯品質，將軍區農會將於2月28日舉辦產業文化節行銷，招牌的田野體驗活動更是年年吸引親子檔前來樂享拔蘿蔔樂趣。
將軍區農會總幹事吳明成說，胡蘿蔔在每年9到10月間栽種，隔年的2、3月採收，農曆春節後就是胡蘿蔔採收的農忙時期，不過，因為缺工問題，農民都會聘請來自外地的採收工團隊，高齡的爺奶下田，也成為農村的特殊風景。
暖冬產量減 品質不變
吳明成表示，因為轉作胡麻或缺工棄種等因素，將軍胡蘿蔔種植面積與往年相比減少近百公頃，但270公頃面積仍居全台第一，胡蘿蔔喜歡寒冷氣候，今年暖冬少雨，出現裂果及根莖長不大現象，每分地產量下滑約2成，契作部分則維持在1台斤2.8元的平盤價格。
創意DIY 買在地特產
此外，農會將結合南21線的木棉道舉辦紅將軍胡蘿蔔產業文化節，現場將有在地生鮮胡蘿蔔及周邊加工產品銷售，還有創意DIY體驗，每年最受歡迎的田野體驗活動在228連假期間將有2梯次，分別在2月28日及3月3日，除了拔蘿蔔外，還能品嘗地方風味餐，報名可洽農會推廣部。
(中國時報)
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