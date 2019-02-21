高雄醫療觀光 主打高端高階
高雄市長韓國瑜20日出席醫療觀光元年記者會，聆聽高雄長庚名譽院長陳肇隆簡報後表示，對高雄醫療深度、厚度更有信心。他說，市府將於3月8日正式將2019年定為「高雄醫療觀光元年」，期待醫界及觀光界一起經營市場。
3個構思 打造一流
韓國瑜說，市府將醫療觀光視為市政推動第一優先項目，希望市府、醫界、觀光旅遊業者，集體進行有機的結合，以發揮更大力量、更好的效果。他推動醫療觀光有3個構思，首先、是高雄的醫療水準很棒，如何嘉惠更多病患；第二，目前高雄尚未被外界視為第一流的城市，如何整理並呈現優點，是他當市長的第一要務。
第三個構想，韓國瑜認為，要成為第一流的城市，一級的醫療不可或缺。因此，市府將搭建平台，整合高雄各大醫療系統醫療服務的強項，再透過旅行社、飯店協助推動，讓國外患者對高雄醫療產生信心，提升高雄的城市能見度。除了醫療外，再加上文化涵養、經濟活絡、友善城市、有規畫的交通、乾淨的空氣及有內涵的市民，將使高雄躍升為第一流城市。
高雄2月觀光大使陳文茜也出席這場記者會，媒體提問高雄是否應仿效南韓，發展微整形觀光團，陳文茜先自嘲她可能需要去微整形，但別人不見得需要，且南韓在這一方面已經做得很好了，高雄很難超越；陳肇隆則建議，應發展高端醫療，發展強項，把在地幾個大醫院整合起來。
整合資源 發展強項
韓國瑜表示，感謝醫療與觀光業的代表，大家團結起來，做一個集團軍，來促銷高雄，會遵循陳肇隆的提醒，以高端高階為主，做一個起手式，希望大家繼續幫助、祝福高雄。
(中國時報)
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