北市完成汰換鉛管 議員質疑

2019年02月21日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府前年宣布全面完成自來水鉛管汰換，市議員王浩發現，近4年來，北市自來水處道路開挖案件中，有高達69.1％比例是搶修管線老舊漏水，他質疑更換鉛管卻未一併汰換老舊水管，鉛管恐怕根本沒有全面汰換完成。北水處對此回應，修漏案件已大幅下降。

根據北市工務局統計，2015年至去年，各單位共申請3萬5060件道路開挖，前3名為北水處9744件、中華電信6193件與台電公司5759件。

王浩指出，中華電信與台電申挖原因多為市政建設與民生需求，北水處則大多是臨時搶修，檢視北水處9744件開挖案，有6738件是搶修，占比高達69.1％，相較之下，中華電信搶修僅占0.06％，台電更只有0.027％。

他進一步了解北水處搶修原因，主要分為「管線老舊漏水」與「施工挖損管線」，不過，幾乎所有搶修案件都是管線老舊漏水造成，占總搶修案件數的比例在99％以上，顯見管線老舊造成漏水問題嚴重。

王浩認為，市府前年宣布全面完成市區鉛管汰換，但為何不在更換鉛管時一併汰換周遭老舊自來水管，讓人質疑鉛管全面汰換完成是否真是如此。

對此，北水處回應，2006年起推動20年管網改善長程計畫至2025年，截至去年共汰換2017公里管線，年平均汰換率2.49％，超越國際水協會建議的每年1.5％標準。修漏案件也從2006年1萬1339件，降至去年2867件，漏水率由2005年26.99％，降至去年13.52％。

(中國時報)