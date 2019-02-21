6天燈燒成火球墜落 遊客竄逃

2019年02月21日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

放天燈險釀災！有民眾20日在臉書「爆料公社」PO出一段在十分放天燈的影片，只見有6個天燈一起向上升空，過了沒多久竟然燒成一顆「巨型火球」，應聲向下墜落，嚇得在地上的遊客紛紛竄逃，而其中有1名女子的衣服因此著火，所幸鄰近的店家幫她拍掉，才未釀禍，但網友見狀後紛紛直呼「太可怕、太危險！」

民眾PO文指出，本來是6個天燈綁在一起放，然後悲劇發生了，現場傳出驚恐的尖叫聲，還有個女生衣服稍微著火，店家老板趕緊衝出來幫她拍掉，但如果掉在任何一個人身上，後果不堪設想。

PO文者說，其實平溪可以看到許多著火的天燈掉在人群或是馬路中間，很可怕，如果這是不可避免的習俗，應該設法更環保、更安全一點。

但有店家認為，可能是6個天燈施放的時間太近，一般遊客不會綁在一起放，他們也都有教遊客一次只能施放一個天燈，所以有可能是同一批遊客，在同一時間一起放天燈，太靠近了而燒起來。

事後有天燈業者出面表示，這起意外是因為要測試串聯施放天燈的效果，才以束帶綁住天燈，沒想到一起施放後竟會引發這起天燈燒毀墜地意外，連老板自己的手也被燒燙傷。

新北市消防局第6大隊則表示，未接獲報案，但如果串聯數個天燈施放燒毀墜地，恐涉公共危險罪嫌，呼籲民眾不可將天燈綁一起施放，否則太危險。

消防局也提醒，施放天燈需依「新北市天燈施放管理辦法」的地點（十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內）及時間（晚間10時後至翌日上午6時前，禁止施放天燈），迄今已舉發3個逾時施放的個案並罰鍰3千元。

(中國時報)