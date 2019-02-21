桃市消費券髮夾彎 藍營炮轟
桃園市政府年初自行加碼發放千元「旅遊消費券」，不料消息曝光僅10多天，自承旅遊消費券構想不夠嚴謹，遭市議會國民黨團批政策髮夾彎，思慮不周詳才會「自己打臉自己」，觀旅局長楊勝評20日澄清，是配合交通部觀光局春遊政策才臨時喊卡。
黨團書記長梁為超、副書長記舒翠玲、執行長徐玉樹及多位市議員表示，桃園是國門之聲，擁有豐沛觀光資源，觀光旅遊局以1000萬元經費創全國之首旅遊消費券政策，思慮不夠成熟、評估不夠嚴謹，就貿然大張旗鼓宣布，他質疑過去4年多時間，桃園市政府沒有重視整體觀光的推動。
舒翠玲肯定旅遊消費券立意良善，但臨時喊卡，代表政策擬定未經謹慎探討與周詳討論，「市府推動各項政策，應謀定而後動」，感覺市府老是在撿便宜做、臨時抱佛腳，她期盼鄭市長多花點心思，加強各局處的橫向聯繫以及基礎設施規畫好，尤其是景點間的交通路網。
「貨出得去、人進得來」，劉茂群也希望，桃園市要不要讓國門之都，變成最難玩的地方﹔黃敬平抨擊，旅遊消費券推出時，包括面額、使用方式及期限等，讓人產生很多質疑，果不其然推出沒多久就夭折，感覺只是在測風向，眼見苗頭不對就收掉。
楊勝評說，旅遊消費券性質為獎勵住宿旅客，但市府規畫期間，得知交通部準備要推出春遊補助方案，補助實施期間在4到6月，期間重疊才考量暫停，觀光局會在周六邀各縣市政府研商春遊補助，市府也會提出構想，待方案完整之後再推出，中央與地方經費也能藉此結合。
(中國時報)
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