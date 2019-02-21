一藝入魂 鹿港傳藝展揭幕
鹿港在地知名兒童舞團「昇動舞蹈團」演出「凝墨」、「掌櫃當家」，向大師致敬。
台灣工藝競賽一等獎章得主錫藝陳志昇作品「溫元帥」。（吳敏菁攝）
一藝一魂！歷史小鎮鹿港不僅保留歷史老房子，更是傳統技藝保存者「人間國寶」密度最高的地區，彰化建縣邁入300年，彰化縣文化局特別策畫在歷史建築「福興穀倉」展出鹿港傳統工藝展，呈現工藝師一生專注，一心一藝投入的工藝風貌。
鹿港工藝展20日由彰化縣長王惠美和人間國寶藝師施至輝、陳萬能、施鎮洋等共同揭幕，兒童舞團演出「凝墨」、「掌櫃當家」，以「氣定神凝、揚飛舞墨」的神態向大師致敬。
王惠美表示，「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港過去是最繁華商港，工藝與古物豐富，這次在福興穀倉展出10位資深國寶級工藝大師與知名工藝師作品，透過展覽把鹿港行銷到台灣及世界。
展出分成「人間國寶大藝天成」為郭新林、施禮、李松林、施坤玉、吳敦厚、吳清波、施至輝、陳萬能、施鎮洋、李秉圭等作品，至6月30日；「藝師薪傳百工群像」展出木雕黃紗榮、施金福、黃媽慶及台灣工藝競賽一等獎章得主錫藝陳志昇、彰化縣技藝保存者王肇楠、王肇鉌以及獅頭製作施順榮、捏麵紙神明施教鏞、繡線花謝雅秀老師等作品，至4月21日。
現場除以實景廳堂搭設營造臨場感，特別製作龍山寺VR導覽影片，現場互動區提供民眾拓年畫，既能實際動手製作，又能體驗有趣的科技互動。每月也將邀工藝師到現場教學及交流，詳情可上文化局網站查詢。
(中國時報)
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