謝龍介街頭開講 郭國文喊話催票

2019年02月21日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南立委補選參選人郭國文（中）偕同立委黃國書（右）、台南市議員陳秋宏到麻豆市場掃街拜票。（李其樺攝）

台南第2選區立委補選剩下不到1個月，「禿子、漢子、燕子」合體助選後，國民黨參選人謝龍介聲勢看漲，20日下午在佳里街頭開講，拜託支持群眾出來投票，並以虱目魚妙喻，「煎魚不翻面肯定燒焦」，希望換人做做看。

民進黨立委參選人郭國文則是到麻豆市場掃街拜票，他說，台南立委補選戰非常重要，若綠營失守，將影響2020大選士氣，呼籲支持者一定要出來投票。

第2選區從沿海橫跨到山區，沿海地區被形容「綠到出汁」，藍營很難占到便宜，但謝龍介主打為農漁民找出路，20日與馬英九到高雄燕巢了解鳳梨裝櫃銷大陸情形，下午回到沿海票倉佳里街頭開講，爭取選民支持。

謝龍介站上肥皂箱侃侃而談，他說，民進黨雖不乏優秀人才，但就是不與大陸交流，很多農民向他反應，水果盛產賣不出去，從「在欉黃」變成「豬飼料」，他聽了也痛心，決定站出來替人民發聲。

他以虱目魚打比方，要煎出好吃的魚一定要翻面，暗喻第2選區20多年來都是綠營天下，這條魚現在已經焦掉，希望選民給他一個機會翻轉。

郭國文表示，日前「韓流」大軍壓境，藍營3直轄市長到台南為謝龍介輔選，宛如「總統級選戰」，確實讓支持者感到壓力，藍營集結這麼多人力、物力及所有資源，一旦搶下這一席，象徵突破台南民主防線，並先行擊垮綠營在2020大選士氣，因此，這場補選戰役非常具關鍵性指標。

郭國文表示，前有「韓流」大軍、後有偽綠分票，目前可說是腹背受敵，他不斷勤走基層，「接地氣」累積人氣，「台灣不能輸，台南一定要贏！」呼籲支持者一定要出來投票，因為這不僅是個人選戰，更是台灣主體意識選戰。

(中國時報)