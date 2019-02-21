高雄香蕉銷日 今年可望倍增
高雄市政府培訓的青農郭泰呈克服外銷困難，目前以每周2櫃、30噸的量，將高雄香蕉持續出口日本，預估3月可增加到每周4櫃，農業局長吳芳銘20日前往旗山區郭家經營的青果社視察香蕉裝櫃情形，表示今年高雄運至日本的香蕉，數量應該能增加到1倍，約2000公噸左右。
吳芳銘說，台灣礙於是小農經濟，香蕉出口大陸無法像東南亞等國家，價格上能具有競爭力，因此仍以消費能力較高的日本為出口主力。日本地區向來喜歡台灣香蕉的口感及香氣，只要品質穩定，價格能夠接受，就願意向台灣下更多的訂單，因此農民只要把品質照顧好，市府再多與日本商社等貿易管道接洽「推一把」，出口日本就有成長的機會。
吳芳銘表示，不只是香蕉，高雄為了積極開拓日本農產市場，將於3月前往日本參加2019年東京國際食品展，參展農產包括玉打山的茶、香蕉、鳳梨、蜂蜜、玉荷包加工產品等等，期望能有更多媒合機會，把握日本親近台灣的優勢，將高雄的農產行銷出去。
郭泰呈說，台灣的香蕉口感綿密又Q，受到日方消費者喜愛，昨日出口2貨櫃，數量近31噸，今年受惠於政府的出口補助優惠，出口日本的量預估比去年約增加7成到1倍。
(中國時報)
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