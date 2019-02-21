羅東農會食農教育 學童學插秧
中國時報
李忠一／宜蘭報導
宜蘭縣羅東鎮農會為增進稻米文化的認知與傳承，鼓勵孩子從小愛吃米食，20日與北成國小合作，讓學生實地在專業農民帶領下，體驗協助整地、插秧，充分了解傳統米食與生活密不可分的關係，進而懂得知福惜福。
羅東鎮農會昨在成功街的農會親子農場推展食農教育，由農民帶領著北成國小四、五年級的2個班級，讓學童藉由實際的體驗，了解餐桌上米食的來源，也能感受老一輩農人最為原始的務農體驗。
不少學童都是第一次插秧，學童們頭戴斗笠，領取秧苗後赤腳走進田裡，還有學童險些重心不穩跌坐在泥土裡，雖然插秧遠不如務農的農民整齊劃一，但這項插秧初體驗都讓學童們直呼難得又有趣。
羅東鎮農會表示，在耆老的引領下推展食農教育，是以學生為學習主體的概念，讓孩子可以用最自然的方式耕種，從插秧、施肥、人工除草、除蟲，以及收割，盼能藉此理解農作的辛勞。
此外，羅東鎮農會表示，除了讓學童貼近觀察水稻的成長外，未來將持續安排曬穀、碾米、稻穀製作香包與米糠枕頭，以及稻梗紮成稻草人，讓學童可以在都市中體驗難得可貴的生態實察活動。
(中國時報)
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