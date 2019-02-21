公園櫻花盛開 竹市邀您尋春趣

2019年02月21日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

新竹公園共有21品種、850棵櫻花樹，近日綻放7成，公園平日就有大批遊客前來走春賞花，漫步在櫻花樹下，落櫻繽紛的美景也讓民眾瘋打卡。適逢賞花時節，市府於24日舉辦新竹公園賞花季活動，邀市民共同賞花、野餐、逛市集、聽音樂。

「好擔心花不開，前一天就來了。」歷經1年多的施工，其中麗池公園重新啟用並完成櫻花移植，近日櫻花盛開約7成，20日上午舉辦賞花記者會，市長林智堅笑說自己前一天下午就先替民眾踩點，深怕花兒不開，記者會辦不成。

林智堅指出，新竹歷史公園歷史悠久，1916年成立至今已擁有百年以上歷史，市府過去投入6億改造，花了很長時間讓公園煥然一新，特別著重在無障礙設計，讓所有民眾都可以體驗公園的美。18公頃的公園現正春意盎然，盛開的櫻花隨風片片飄落，落英繽紛的美景也吸引非假日也有不少民眾前來賞花踏青。

市府表示，每年2、3月是新竹公園櫻花綻放的季節，十八尖山沿途山路杜鵑花、茶梅、南美朱槿等等百花盛開，市府特此規畫竹市賞花季。林智堅表示，透過公共建設的改造，加上優質的藝文活動，讓大家感受到城市的改變與美好，林智堅說這就是新竹市的幸福方程式，新竹公園今年用最美麗的櫻花陪伴大家，就是最好的例子。

此外，林智堅更預告，與新竹公園緊臨的新竹市立動物園今年就會完工，將以出色的設計讓大小朋友一同探索學習，而孔廟旁的兒童探索園區、市民廣場也會陸續完成，讓新竹公園成為優質的環境與公共空間，是大小朋友生活最好的公共空間，請大家不吝分享一起到新竹公園來賞花、拜訪春天。

(中國時報)