砸216萬買塔位 退休教師慘被騙
86歲退休教師廖翁去年被一對男女推銷靈骨塔位，對方佯稱「12萬元買入，保證1年後35萬元賣出！」他前後花216萬元買了18個塔位，推銷員還介紹同業遊說老翁「再投資324萬元，乾脆整面牆買下來」。老翁外孫發現後，請民代幫忙苦勸，老翁才驚覺被騙，但畢生積蓄已被塔位套牢。
台中市議員謝志忠陪同86歲的廖翁及家屬公布蒐證影像，指控不肖人士利用投資靈骨塔，行詐騙老人之實！謝志忠說，近年「靈骨塔詐騙」層出不窮，專門鎖定退休獨居長者，以「高獲利」誘惑投資，號稱「1個塔位12萬元，沒多久就可賣掉，保證可拿回35萬元！」。
男、女推銷員以話術，說服老翁先投資2個塔位，之後再追加2個、5個，累計成1排9個，老翁已投入108萬元！但推銷員仍時常來廖翁家拜訪，不斷鼓催追加第2排，讓廖翁累計投入216萬元！之後另家推銷員上門，1男1女軟硬兼施，要廖翁追加324萬元，再投資3排塔位。
廖翁不僅賣掉保險，還騎著破機車奔波銀行籌錢。直到家屬接獲銀行通知，老翁外孫才決定在家中裝監視器，並尾隨外公蒐證，目睹老人家為籌措324萬元資金，淪落到將黃金拿到銀樓變賣。
豐原警分局表示，該案已通知4名關係人到案說明，並將資料送交檢察官調查，釐清是否涉及詐欺或是消費糾紛。
(中國時報)
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