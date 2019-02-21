新埤照咖 星級日照中心揭牌

2019年02月21日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣太保市第一間日照中心「新埤照咖」20日由嘉義縣長翁章梁等人揭牌啟用，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院將原本的新埤老人活動中心，打造成無障礙、舒適空間供長輩使用，嘉基嘉縣居家服務中心主任林月娥表示，目前規畫最多可容納32人，也有迎賓空間供社區民眾交誼，讓這裡變成長輩第2個家。

「新埤照咖」是嘉義縣第10間、也是太保第1間日照中心。昨日上午由縣長翁章梁、太保市長黃榮利、嘉義基督教醫院長姚維仁及多位議員主持揭牌，隨後參觀斥資600萬打造成的日照中心，直呼好舒適、好溫馨，已入住1周的90歲阿嬤黃秀英還推著咖啡出來請來賓品嘗。

林月娥表示，取名為「新埤照咖」是因為這裡除了日照中心外，還提供社區民眾、家屬可以來舒壓、喝咖啡，日照中心除了空間寬敞溫馨外，還有運動復健器材供長輩使用。

翁章梁強調，縣府目標是一鄉鎮一日照中心，提供更多在地長輩在地老化，免於跨鄉鎮或使用外縣市日照服務。

林月娥指出，目前已陸續有人提出申請，有意願的民眾可到各地區衛生所或各地公所社會課申請。黃榮利指出，爭取前瞻計畫經費裝設電梯，未來新埤集會所可服務更多長輩。

(中國時報)