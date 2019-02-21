高巿民進黨議員鄭光峰 投入立委初選

2019年02月21日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 曹明正、／高雄報導

高雄巿議員鄭光峰20日宣布投入民進黨前鎮、小港、旗津區立委初選，原選區現任立委為同黨的賴瑞隆。鄭參選宣言表示，他與基層站在一起，民眾需要真正「接地氣」的立委，他承諾當選後會不分藍綠，扮演稱職國會議員。

民進黨現任9席區域立委，除管碧玲因選區整併，表態轉向爭取不分區之外，其他選區原本均以提名現任優先；針對鄭光峰宣布角逐，賴瑞隆僅表示將持續溝通，希望團結面對艱困的大選。

曾任民進黨高雄巿黨部主委的鄭光峰於2004年前鎮、小港區巿議員補選當選後，5連霸擔任14年巿議員，20日他宣布投入民進黨立委初選，強調人民要的是「接地氣」的政治人物，這也是他從政以來，一直堅持在做的。

參選宣言他提及自己出身醫界，為食安問題把關，舉辦憂鬱防治及用藥安全講座，致力推廣社區健康操，打造健康有人情味的城市。本著初衷，他對基層服務熱忱更加熱情，對勞工及弱勢關心及對城市的疼愛始終如一。

他強調，問政不分藍綠、只問市民福祉，包括空汙環保、推動長照、嬰幼兒保母權益、幼兒園公托、教育品質改善、勞工一例一休等議題，不論中央地方，從政策研究到反映基層心聲等，他均傾力為民喉舌、為基層請命。

(中國時報)