陳明通訪林智堅 重申兩岸政策
中國時報
邱立雅／竹市報導
國民黨主席吳敦義日前拋出兩岸議題，稱若國民黨重返執政，他將與大陸簽署和平協議，對此陸委會主委陳明通表達反對之意，認為「北京不是吃素的」，將建立雙國會、雙公投的強力監督機制，預備把兩岸關係人民條例作為本會期優先修法的項目。
陳明通20日率團到新竹市政府拜訪林智堅，他指出，兩岸的政治議題非常敏感，北京不放棄武力對台，且已提出一國兩制台灣方案了，他說：「北京講統一才有和平，你跟他簽和平協議，是不是一個統一的協議？」陳明通強調，不能不清楚人家的戰略目標是什麼，「有可能按照你的想像去簽和平協議嗎？別傻了。」
陳明通認為國民黨可能有他們的信心，但簽署協議要「問問全台的老百姓。」所以必須要建立強力監督機制，用雙公投、雙國會的高門檻建立防衛性機制，才是長治久安的制度建立，確保台灣的主權與自由民主。
「主權議題是零和賽局。」陳明通批北京當局認為台灣主權屬於中國大陸，是非常一廂情願的，因為台灣老百姓不認為台灣的主權屬於中華人民共和國。
(中國時報)
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