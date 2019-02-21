梧棲漁港直銷、三井Outlet 活絡海線經濟
梧棲漁港魚貨直銷中心有著地中海風情的貝塔之光，外觀有多面精緻3D彩繪牆面，展現全新面貌！（陳世宗攝）
台中市農業局輔導梧棲觀光漁港直銷中心轉型，新直銷中心在農曆年前啟用，提供中部民眾購買及品嘗新鮮海產的好地方；台中港三井Outlet開幕後，春節期間每天都吸引蜂擁人潮，海線地區熱鬧滾滾。
漁業署及市府為提升梧棲漁港多元利用及觀光休閒品質，將其納入亮點漁港計畫，投入漁港魚貨直銷中心整建，魚貨直銷中心趕在農曆過年前啟用，有著地中海風情的貝塔之光，外觀有多面精緻3D彩繪牆面，展現全新面貌，吸引餐廳、店家等業者進駐。
如大排場的阿姿燒酒螺，芝麻球與紅薯餅店、現烤生蚵、鮮魚湯、蚵仔煎等；美食街後方大型海鮮餐廳，如鹿港、中港等餐廳，也提供家人或朋友飽嚐新鮮海鮮料理的好去處。另側是直銷鮮魚區，現撈生猛海鮮應有盡有，季節性魚貨、紅蟳、透抽、生魚片等，讓遊客都大包、小包買回家料理。
台中港三井是全台首座海港型Outlet，以貨櫃和碼頭當成設計元素，最大亮點是60米高的大型景觀摩天輪，占地約18公頃，包括日系品牌、國際精品還有運動服飾佔7成，休閒娛樂、餐飲佔3成，共有170個櫃位，業者引進日本燒肉名店等，春節期間每天人潮大爆滿。
(中國時報)
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