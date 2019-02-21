柴林腳老人食堂 舊屋變廚房

2019年02月21日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣溪口鄉財團法人柴腳教育基金會舉辦老人食堂行之有年，周一至周五每天2餐只要50元的供餐服務，近年服務擴及鄰近村莊，原先的廚房已不敷使用，基金會執行長王崑成便將基金會旁的老房子改建成廚房，20日上午正式啟用，王崑成感性說，這是社會大眾一起蓋出來的廚房。

柴林腳老人食堂開辦至今服務人數已達80人，原本的三合院廚房已不敷使用，王崑成說，老房子的主人鄭景山及曾嘉玉無償提供房屋，還有嘉義縣社會局、信義基金會及侑能冷凍空調等各界幫忙，才能完成這個溫馨廚房。

溫馨廚房目前聘有1名廚師及2名助理，廚房設備十分完善，包括冷凍、冷藏庫、洗碗機、消毒櫃、油水分離槽及檢體冰箱等，也特地將房子挑高，增加4個通風氣窗口，為的就是讓長輩享用安心又健康的餐點。

吳鳳科技大學助理教授蕭紋旭也帶領師生進駐幫忙，除安排多元的團康活動，還教長輩們製作紅豆餅，王崑成說，基金會自種紫色地瓜，現在正值收成時，於是將內餡改為紫色地瓜，長輩們都相當開心。

捐助2台冷凍空調機的侑能冷凍空調公司總經理陳永中表示，自己的母親也是基金會照顧的老人之一，現在身體很健康，盡心力回饋地方，希望幫助更多需要的人。

(中國時報)