越熱愈甜 高樹爆漿蜜棗搶手

2019年02月21日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

受到今年暖冬影響，高樹盛產的蜜棗普遍甜度不高，果農張榮裕、張忠政兄弟檔日前嘗試種植新品種「珍蜜11號」，與傳統蜜棗不同，新品特性耐高溫，且越熱甜度越高，年後上市的果品，咬下一口立刻「爆漿」，獲消費者青睞，已接下滿手訂單。

張榮裕坦言，新品蜜棗屬於晚熟品種，且相較傳統蜜棗110天的生長期，珍蜜需要達150天，不僅成本高，且遭遇氣候的風險更大，加上外表沒有那麼漂亮，所以種植的果農不多。

但受到近來極端氣候影響，也為了調節產季，近幾年嘗試少面積種植，張忠政說，今年就獲得不錯成績，雖然已經過了年節送禮熱潮，不過消費者普遍反映，年前蜜棗皮稍厚、甜度也不夠，吃了這品項直呼「是今年最好吃的棗子」。

張榮裕說，避免雞蛋放在同一籃子裡，目前傳統蜜棗與珍蜜11號各種植8分地，因為產期不同，可以分散風險，加上碰上今年暖冬效應，也讓外界慢慢接受新品種，未來極端氣候狀況恐會越來越嚴重，不排除增加栽種面積因應，讓消費者能吃到更高品質果品。

2兄弟棗園還有另一特色，會將檜木刨成木屑、灑在果園裡，讓整個園區散發濃郁香氣；2人表示，檜木釋放香味不僅讓病黴細菌不敢靠近，木屑腐爛後更成為天然肥料提供蜜棗養分，也讓果實帶有淡淡清香。

(中國時報)