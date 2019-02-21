金華街老屋 變身文青甜點店
北市文化局致力推動老房子改造運動，其中位在錦町日式宿舍群內的金華街「金錦町」歷經5年、斥資3400萬修復，甜品專賣店「金錦町」20日正式開幕，日式和風老屋氣氛療癒，金箔蜂蜜蛋糕、鑽石琥珀糖美味又有特色，有望成為下一個打卡聖地。
台北市大安區的金華街曾是日本公務員宿舍，台北市文化局2014年辦理老房子文化運動計畫，由樂陞科技取得經營權，修繕團隊以修復原有外觀為原則，使用舊建材進行老屋修復，保留歷史空間記憶。
文青系伴手禮甜點「金錦町」旗艦店昨正式開幕，營運團隊邀請曾修復台南林百貨、安平樹屋、藍晒圖的劉國滄帶領修復團隊，使老宅重現日式建築特色，內部除了販賣伴手禮之外，也有設置咖啡館，民眾可品嘗精緻糕點，度過悠閒午後時光。
(中國時報)
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