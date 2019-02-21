苗栗車站再造 改善停車亂象

2019年02月21日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗火車站跨站工程完工啟用後，貫通東西站，為搭乘旅客提供便捷服務，然為提升周遭環境品質並改善交通與停車亂象，苗栗縣政府執行苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，重新打造苗栗的新門戶、串聯附近景點，活絡地方發展。

苗栗縣政府爭取前瞻城鎮之心計畫，獲內政部補助1億8450萬元，加上縣府2050萬元配合款，執行苗栗火車站再造工程。20日苗栗縣長徐耀昌偕同苗栗市長邱鎮軍、縣議員孫素娥、鄭碧玉、余文忠、楊明燁等人，為工程焚香祈福，持鏟動土。

縣府水利處長楊明鐃說明，再造計畫將整合東站破碎空間，縮小站前圓環做綠化植栽，再將計程車招呼站往北邊移，且東站鐘樓老舊，將拆除重新以山坡形象打造，並擴大平台以植栽綠化打造新意象。

西站則將把出入口分開，並增設戶外表演廣場，再串聯人行道至鐵道文物展示館、結合一旁的鐵路一村，打造新亮點。而再造計畫也將規畫以火車站為起點，從東站廣場至貓貍山公園建造2公里長的鐵道綠廊串聯，讓遊客能散步至貓貍山，一覽苗栗市後花園的魅力。

火車站再造工程預計在2020年4月底完工，苗栗縣長徐耀昌盼屆時能為遊客打造舒適轉乘空間，並且透過城市中心多功能廣場，活絡火車站周邊發展。

(中國時報)