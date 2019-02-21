隨母回越南 高中生罹茲卡病毒

2019年02月21日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市15歲高中生2月5日跟著媽媽返越南探親，15日由台中機場入境因發燒被攔檢，血液檢體經疾管署實驗室檢驗後，確認感染茲卡病毒，這是今年全國第1例境外移入茲卡病毒病例，雖已成功在入境時攔截、接觸者少，唯其傳染病媒蚊與登革熱一樣，台中市衛生局火速完成活動地孳生源清除和化學防治工作，將持續進行健康監測。

疾管署20日公布全國第1例境外移入茲卡病例，即住在台中豐原區的男高中生，目前個案已無發燒，將自主管理到25日。

衛生局疾管科指出，茲卡病毒與登革熱病毒同為黃病毒的一種，也是由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播，感染者可透過性行為把病毒傳給性伴侶；由於一般成人感染後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後，可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

在該案確診後，衛生局呼籲孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往流行地區或做好防蚊措施，尤其是東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等蚊媒傳染病流行地區。

衛生局指稱，該案成功在入境時攔阻，其接觸者甚少，已在確診後立即展開個案活動地孳生源清除，徹底清除病媒蚊孳生源，是防治茲卡病毒感染症的不二法門，請民眾整理家中室內外環境，掌握「巡、倒、清、刷」4步驟。

(中國時報)