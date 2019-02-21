隨母回越南 高中生罹茲卡病毒
台中市15歲高中生2月5日跟著媽媽返越南探親，15日由台中機場入境因發燒被攔檢，血液檢體經疾管署實驗室檢驗後，確認感染茲卡病毒，這是今年全國第1例境外移入茲卡病毒病例，雖已成功在入境時攔截、接觸者少，唯其傳染病媒蚊與登革熱一樣，台中市衛生局火速完成活動地孳生源清除和化學防治工作，將持續進行健康監測。
疾管署20日公布全國第1例境外移入茲卡病例，即住在台中豐原區的男高中生，目前個案已無發燒，將自主管理到25日。
衛生局疾管科指出，茲卡病毒與登革熱病毒同為黃病毒的一種，也是由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播，感染者可透過性行為把病毒傳給性伴侶；由於一般成人感染後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後，可能導致胎兒小頭畸形或死亡。
在該案確診後，衛生局呼籲孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往流行地區或做好防蚊措施，尤其是東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等蚊媒傳染病流行地區。
衛生局指稱，該案成功在入境時攔阻，其接觸者甚少，已在確診後立即展開個案活動地孳生源清除，徹底清除病媒蚊孳生源，是防治茲卡病毒感染症的不二法門，請民眾整理家中室內外環境，掌握「巡、倒、清、刷」4步驟。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。