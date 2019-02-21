蔡拚連任不意外 黃偉哲力挺

2019年02月21日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

蔡英文總統宣布參選連任，民進黨籍台南市長黃偉哲20日表示不意外，並表達支持之意。他還認為，賴清德參選總統的可能性並不大；萬一賴真的選總統，那就會是「民進黨的危機」。

黃偉哲表示，這段期間蔡總統積極下鄉訪視，顯現她有企圖心要繼續做；尤其，春節到各地訪問，民眾反應相當好，更加強她的信心，各項民調指標也都有積極正面回應，因此，對她宣布參選連任並不意外。

至於蔡英文選擇在飛機上接受外媒專訪透露想連任的用意與企圖，黃偉哲覺得，這是一種低調宣布的方式。他說，現任者要宣布連任，並不適合敲鑼打鼓太高調，對於小英總統要連任，政黨部分應積極部署，全力支援，而且早就已經開始部署了；對地方首長來講，他也支持，而且要積極將市政做好，一方面替市民謀福利，一方面讓市民有感，也是當作總統連任的成績單。

被問到賴清德參選總統一事，黃偉哲認為可能性不高，不過，萬一蔡英文、賴清德都要參選，他也說，果真如此，對民進黨就是危機，因內部整合時間已經很少，如果經過衝撞後再整合，不僅時間不夠，難度也變高，他並不樂見此一狀況。

(中國時報)