池上元宵擔飯晚宴 半小時掃光
台東縣池上鄉元宵節最特別的「擔飯」活動，今年由萬安、錦園、富興及振興等內4村居民輪值，在伯朗大道旁的保安宮設擔飯晚宴，免費供遶境宮廟人員品嘗，這場池上的免費buffet，也吸引不少遊客前來，鄉長張堯城1聲「開動」，民眾蜂湧而上，佳餚美食，30分鐘內掃光。
19日晚間5時，全鄉鄉民、遶境陣頭都聚集到輪值擔飯的保安宮，不僅村民合力拿出佳餚，在地外燴業者、池上鄉農會、臭豆腐店家也端出菜色，保安宮廟埕兩旁擺滿麻油雞、炒飯、炒麵、臭豆腐、刈包等在地美食，讓民眾「吃免驚」，慕名而來的遊客也無拘無束地盡情享受在地buffet，澎湃的擔飯饗宴，展現池上人的濃厚人情味。
「就是要讓遶境人員、遊客吃飽飽，再繼續晚上的遶境活動。」，鄉長張堯城喊開動後，等候民眾蜂擁而上，有人大啖在地美食，還有人打包，短短半小時，所有佳餚一掃而光，張堯城希望大家「越食越發」。
有著濃厚人情味的「擔飯」文化，在池上鄉已持續近60年，萬安村長魏榮增表示，早期遶境隊伍中午走到哪個村，就由該村居民烹煮自家拿手好菜，供廟宇、陣頭在路邊就地直接享用午餐，爾後演變成鄉內5大庄輪值擔飯，犒賞遶境人員的辛勞。
(中國時報)
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