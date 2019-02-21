沒中心思想 柯P稱統獨非重點

2019年02月21日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲20日出席無店面零售商業同業公會，並以「企業文化與市政管理」為題發表演講，柯以外科醫師經驗談兩岸議題，他直言，對他來說，統獨不是重點，重點是人民能不能過好日子，更自曝與上海市台辦主任李文輝談及「92共識在台灣已經搞爛了，能不能發明大家都能接受的新名稱？」

柯文哲表示，當醫生的中心思想就是把病人救活，很多人批評他沒中心思想，但以手術為例，手術前以為是大腸破掉，結果打開發現是小腸出問題，當然是實際看到甚麼，就用甚麼方法手術，以「結果論」來說，把病人救活最重要，對他來說，統獨不是重點，重點是到底人民生活能不能過得比較好。

過程中柯更自曝，最近跟上海市台辦主任李文輝說「你那個92共識在台灣已經搞到爛掉了，能不能發明大家都能接受的新名稱？李文輝說，「可以呀，不然你自己講」，柯則說「好啦好啦！想看看」柯強調，重點不是名稱，實質內容比較重要。

(中國時報)