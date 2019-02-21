傳唱半世紀 竹東山歌賽周日登場

2019年02月21日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

傳唱超過半世紀的竹東天穿日台灣客家山歌比賽，即將在24至27日登場，今年共有1223人報名，最小參賽者僅4歲，最高齡達94歲，不僅有入圍金曲獎的客家歌手報名參加，曾獲金曲獎的王鳳珠也將與龍鳳胎孫子、孫女同台演唱，見證這項傳統。

竹東鎮長羅吉祥表示，山歌比賽已經邁入第55屆，自從1965年由前鎮長古燧昌首辦以來，迄今不曾中斷，也被形容是沒有最後一棒的接力賽，山歌比賽將在竹東鎮戲曲公園登場，除了參賽者接連登場外，還有竹東鎮各里、社區隊伍熱鬧踩街，展現竹東鎮的熱情好客。

今年竹東天穿日臺灣客家山歌比賽共分為11組，曾入圍金曲獎最佳客語歌手的曾仲瑋，也報名參加傳統三大調，透過山歌比賽，以歌會友。曾獲得金曲獎最佳傳統歌樂客家專輯獎得主王鳳珠，也將與龍鳳胎雙胞胎孫子、孫女同台演唱，還有山歌國寶級許學傳領唱大會主題歌曲，傳承意味濃厚，也見證山歌比傳統。

24日上午開幕式，將有18支隊伍熱鬧踩街歡迎參賽者，還有限量煎甜粄，提供民眾品嘗。此外也安排山歌文化、55憶竹東展、松興戲劇團2場客家大戲、熱鬧市集等，及限量客家方口獅打包帶、唱歌竹蟬童玩、絹印客庄印象、竹東限定皮革捲線器等好玩DIY、打卡客語闖關遊戲、兒童繪畫賽、東泰高中造型甜粄及果雕等活動。

(中國時報)