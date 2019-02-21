勞工局聯合稽查台中港區裝卸作業

2019年02月21日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中港卸貨碼頭日前因卸運業者露天卸裝水泥熟料造成揚塵逸散，遭台中市環保局連續開罰。台中市勞工局等相關單位20日前往聯合稽查，發現卸裝「銅土」的建新公司，勞工未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點等12項缺失，限期內若未改善，將逐項裁罰最高30萬元。

勞工局長吳威志與環保局稽查大隊、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，前往台中港裝卸貨碼頭進行稽查，由於當天沒有卸運業者卸裝水泥熟料，針對同樣對人體具有嚴重健康危害影響的銅土卸裝作業進行訪視。

稽查人員發現建新公司的粉塵作業主管未於現場監督作業、現場作業勞工未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點、未標示禁止飲食吸菸等12項缺失。部分車輛在等待卸裝過程中怠速超過3分鐘，當場要求針對缺失改善，並實施後續追查。

建新公司主管陳金英解釋，車輛怠速是因物料裝車時，必須配合前後接續，裝卸作業才不會中斷；未繫安全帶部分，是員工剛到班，現場作業過程其實都有繫安全帶，禁止飲食也有張貼宣導。

吳威志說，台中港卸貨碼頭每月約進口3至4船水泥熟料，每船卸料約4至5天，每月暴露於粉塵作業危害期間超過半個月，市府持續加強查察頻率與力道，督促業者改善裝卸作業環境。

(中國時報)