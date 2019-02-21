南方鄉野祭 走讀文化資產

2019年02月21日 04:10 中國時報 曹婷婷／台南報導

台南市文化資產管理處今年首度舉辦「南方鄉野祭」，每季擇定一個民俗活動為主題進行走讀，於民俗活動舉行前辦理前導講座、實地探訪，希望讓更多人參與台南在地文化慶典，增進民眾認識文化資產。

台南為文化古都，眾所皆知的古蹟、文化景點之外，歲時慶典禮讚等無形的祭典活動，更體現豐厚的在地文化底蘊，「南方鄉野祭」今年以「六甲大丘三角頭請佛踅庄」、「太陽公生及九豬十六羊祭品」、「安平鎮城隍廟公普」及「東山吉貝耍孝海祭」為各季主題。

為使民眾更瞭解地方民俗活動，文資處日前在曬書店╳新營市民學堂舉辦前導講座，邀請台南市大丘三角頭文化協會何成章理事長及李榮彬總幹事分享，由在地人說在地故事，分享踅庄從籌備到遶境的大小事，本周六也將辦理遶境體驗，帶領大家近距離感受信仰生活圈。

文資處表示，「六甲大丘三角頭請佛踅庄」為台南市無形文化資產，世代傳承至今已有百餘年歷史，因先民們感念六甲赤山龍湖巖觀音佛祖「老二媽」及恒安宮「六甲媽」護境佑民，遂匯集大丘堡內九個庄頭於每年農曆元月恭請觀音佛祖與天上聖母輪巡大丘園三角頭。

民俗活動以「踅三冬閬三冬」6年為一循環周期，前3年恭請「老二媽」及「六甲媽」遶境，後3年不遶境、恭請佛祖和媽祖來看戲，2月21至23日遶巡庄頭期間，三角頭9庄頭總動員，每庄必有鑼鼓陣、家家戶戶必遶境並輪流煮點心，信守先民模式，極具在地特色。

(中國時報)