許崑源視察輕軌二階替代路線

2019年02月21日 04:10 中國時報 曹明正／高雄報導

高巿議會議長許崑源20日率隊勘查高雄輕軌二階爭議路段，建議巿政府不能一錯再錯，尤其美術館、大順路段飽受批評，影響交通甚鉅，要求捷運局應以降低交通影響及損失為考量，尋找可行的替代路線。

此外，議會昨決議自3月28日至6月5日舉行第3屆第1次定期大會，會期70天，每位議員總質詢時間由45分鐘延長為50分鐘，市長韓國瑜4月7日啟程訪美，預計於15日回國，議會排定巿長施政報告為4月1、2日，3日起為各部門業務報告及質詢，韓國瑜訪美將與總質詢時間錯開。

國民黨籍議長許崑源昨率同黨籍議員曾俊傑、曾麗燕、陳玫娟、童燕珍、黃香菽及蔡金晏等人勘查輕軌二階可行的替代路線，由民族路、同盟路、願景橋往北接愛河北岸的河西路，沿途大多可運用綠帶為軌道或車站。

許崑源指出，輕軌二階路線規畫失當雖是前朝政府的錯，但新市府不能一錯再錯，應儘速解決。

輕軌二階全長13.4公里，總經費57.89億元，由於美術館至大順路路段行經人口稠密區，部分地方民眾及民代不看好，紛紛陳情反對。

捷運局指出，截至2月15日，輕軌二階工程施工進度53.29％，進度約落後7％。由於C20至C32間路段爭議大，已公布利用假日辦5場公聽會，另將聘請軌道運輸及交通相關專家研析路線，儘快解決爭議。

(中國時報)