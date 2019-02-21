發展民宿旅遊業 基隆大利多

2019年02月21日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府去年10月公布，基隆成為全台第一個都會型濱海風景特定區，從基隆港西岸的KEELUNG地標至新北市瑞芳區交界670公頃土地都畫入，並可發展民宿業。隨後，市府更接著進行「擴大基隆西岸濱海風景特區畫設案」，將中山區許多著名的觀光景點都納入，預計3月初進行初審。

市府指出，過去基隆市有七堵及暖暖區的非都市土地可申設民宿，但僅有1家合法民宿業者申請核准，現在基隆濱海風景特定區成立，為基隆市民宿發展增加了大利基。

納入著名觀光景點

濱海風景特定區目前涵蓋的範圍，包括基隆港西岸的KEELUNG地標、海洋廣場周邊、中正公園、潮境公園，直到新北市瑞芳區交界，約670多公頃的土地都被畫入，並依發展觀光條例，風景特定區內的合法自用住宅，可申請經營民宿，房間數限8間以內。

交旅處表示，「擴大基隆西岸濱海風景特區畫設案」將進行資源報告書初審，通過後才能送交通部觀光局正式審查，再報行政院核定後公告。

房間數限8間以內

雖然擴大的面積不大，但卻是串聯起北海岸及觀音山國家風景區，以及東岸濱海風景特定區的重要樞紐，不乏著名的觀光景點，如白米甕砲台、球子山燈塔、仙洞巖、佛手洞、高遠新村宿舍群等，也符合市長林右昌提出均衡發展基隆港東、西岸「2個翅膀」的要素，帶動起基隆觀光。

(中國時報)