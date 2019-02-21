棺木擋道 竟使工程停擺14年
新北市三重區中正北路315巷16弄後巷的汙水下水道工程，14年前開挖時意外發現接管路徑的私人地下有一具無主棺木，地上也有變電箱阻擋，工程停擺至今，排水溝因汙水淤積而散發陣陣惡臭，附近民眾苦不堪言，轉而向民代陳情，新北市水利局表示，將請地政局重新鑑界，確認其他施作路線的可行性。
水利局將重鑑界找出路
新北市議員李翁月娥日前接獲三重區中正北路315巷16弄住戶陳情，指出後巷汙水下水道工程因無主棺木及變電箱阻擋遲遲未能施作，李翁月娥邀集新北市警察局、民政局及水利局人員到場會勘。
李翁月娥表示，新北市汙水下水道接管率已達91％，三重地區更達93％，但當地里民爭取汙水下水道至今已20多年，施工人員卻因一口棺木而擺爛14年，讓里民非常無奈，市府人員應該積極為民眾排除困難，已要求地政局及相關單位22日到場再次鑑界，評估施作路徑的可行性，盡快施工。
地上管路遭變電箱阻擋
水利局汙水下水道工程科技正余文利表示，中正北路315巷16弄後巷汙水下水道接管戶共49戶，2005年曾委託承包商進場施作汙水下水道，先是因接管路徑的地面遭台電變電箱阻擋，轉而往一旁的花圃施工，沒想到施工人員開挖時竟挖到一具無主棺木，當下無法擅自處置，便先行掩土蓋上，暫停施作。
余文利澄清，經查台電變電箱及無主棺木坐落在私有地上，就算能夠移除或遷葬，還是必須經過地主同意才能施工，會依議員建議重新鑑界，若後巷出口右側的國有地面積足夠，將優先評估施作。
(中國時報)
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