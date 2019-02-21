新竹地院模擬法庭 過程逼真
中國時報
羅浚濱／竹縣報導
新竹地方法院為因應未來國民參審制度上路，20日以一件殺人案例舉辦模擬法庭準備程序，意外出現檢辯雙方對不爭執證據事項調查次序，及是否要提示給國民法官有不同意見，審判長魏瑞紅經合議後裁示要調查提示，並定3月28、29日進入審理和評議，過程逼真。
殺人案準備程序 檢律激辯
模擬案件以越籍華僑顧仁賢與逃逸外勞武氏嬌，雙方同居並訂婚，因發生爭吵，武女租友人吳阿富的房子居住，顧男為向武女討尋芳問柳的嫖資，擔心被拒帶折疊刀前往。
適時，被害人阮貞新還體重機到武女房間，兩人坐在床鋪上，顧男見兩人臉色泛紅，床鋪散落衣物，誤會兩人有染，詢問阮男婚姻狀況和兩人關係，但不聽兩人澄清，拿出折疊刀用力刺不斷閃躲的阮男。
被害人胸部等重要部位中6刀，倒在血泊中，武女央求顧男設法救治，顧男以要去警察局自首為由離去，阮男經武女和屋主吳阿富送醫傷重不治，武女因是逃逸外勞躲藏，後被警方尋獲，顧男則自首坦承犯罪。
檢方起訴顧男故意殺人，刑期是死刑、無期徒刑及10年以上有期徒刑，辯護律師則認顧男是義憤殺人，是7年以下有期徒刑。
被告顧男在準備程序坦承犯罪，律師對原本不爭執事項證據調查次序等，和檢方有不同意見，審判長魏瑞紅對此突發狀況，宣布休息20分鐘。
不爭執事項證據 裁示調查
魏瑞紅和另2名合議庭法官評議後重新開庭，裁示先調查不爭執事項證據，如證人武氏嬌戶籍資料和相關勘驗筆錄等，提示給國民法庭法官，再調查爭執事項的證據，做為國民法官審判依據，3月28日遴選國民法官，審理程序由檢辯交互詰問，29日就被告有罪無罪進行評議，再辯論。
(中國時報)
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